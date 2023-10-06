Работу в Украине чаще всего ищут продавцы, а работодателям нужны шиномонтажники

Сентябрь стал месяцем, когда активность кандидатов в поиске работы в Украине спала, в то же время предложения работодателей достигли наибольшего показателя с начала полномасштабного вторжения - 105 тысяч.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, по данным сайта трудоустройства Work.ua, количество вакансий в сентябре достигло 105 тысяч. Это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения.

В то же время компании опубликовали в сентябре 9 964 вакансий - это на 3% меньше, чем в августе.

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Количество предложений от рекрутеров почти не сократилось и составило 59,8 тысячи.

Большая часть всех предложений о работе в Украине - а именно 62% - в сентябре снова приходилась на 5 регионов: Киевскую, Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Харьковскую области.

Зато новых и обновленных резюме украинцев, которые ищут работу в Украине, в сентябре в очередной раз уменьшилось. Сейчас количество активных резюме на сайтах трудоустройства составляет 335 тысяч. Это на 4% меньше, чем в августе.

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Чаще работу начали искать только на Киевщине. Во всех других областях спрос на работу упал. Список замкнула Львовская область.

В начале осени наиболее заметно вырос запрос на SMM-специалистов и шиномонтажников - +22% за месяц.

Работодатели в новых вакансиях активнее предлагали работу пенсионерам и ветеранам (+ 8% за месяц), и студентам (+ 6% за месяц).

В то же время работу искали продавцы-консультанты, администраторы, менеджеры по продажам, бухгалтеры и водители. Этих резюме размещено больше всего.

Удаленная работа остается второй по востребованности в резюме кандидатов.

За исключением ІТ-специалистов, которые традиционно имеют самые высокие зарплаты в Украине, рейтинг зарплат в сентябре возглавили медиабайеры (специалисты, которые продвигают и размещают рекламную продукцию) - 52,5 тысячи грн, и водители-международники - 45 тысяч грн.