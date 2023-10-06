Владельцам домашних СЭС обещают вернуть долги за "зеленое" электричество
НЭК "Укрэнерго" обещает до конца года полностью погасить долги перед поставщиками универсальных услуг (ЧУП) за 2023 год, которые в свою очередь должны рассчитаться с владельцами домашних солнечных электростанций.
Об этом во время заседания Комитета парламента по вопросам ТЭК сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, говорится в статье ЭП.
"Уровень расчетов за диспетчеризацию и передачу электричества в сентябре существенно улучшился. Видим положительную динамику по всем участникам рынка", - заявил он.
"До конца года планируем выйти в ноль по задолженности перед ЧУПами по крыше СЭС", – пообещал Кудрицкий.
По данным ЭП, долги ЧУПов перед владельцами малых СЭС за прошлый год составляют 1,7 млрд грн, а по состоянию на 1 сентября 2023 года – 3,96 млрд грн. С начала года малым СЭС уплатили лишь около 36% от необходимой суммы, в то время как крупным компаниям по производству солнечной электроэнергии – более 50%.
Детальнее читайте в статье ЭП: Солнце светит, но не греет. Почему государство почти не платит "зеленый" тариф домашним СЭС?