Налоговая предупредила, что отслеживает продажи через Facebook и Instagram

Налоговики предупредили, что они мониторят социальные сети Facebook, Instagram и другие интернет площадки на предмет продаж или предоставления услуг без регистрации предпринимательской деятельности.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

ГНС не уточняет механизм этого отслеживания. В одном случае она говорит о том, что "получает информацию" о незаконной предпринимательской деятельности, но не уточняет, по каким каналам.

"ГНС постоянно получает информацию о фактах осуществления системной хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Все случаи исследуются и проверяются работниками налоговых органов, а в случае подтверждения предоставленной информации принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе налоговые проверки", - говорится в сообщении.

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В другом случае в ГНС говорят, что отслеживают незаконную предпринимательскую деятельность самостоятельно, с помощью своих территориальных органов.

"Территориальными органы ГНС только в течение сентября 2023 года установлены отдельные случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования", - отмечают в Налоговой.

Налоговая обнародовала около десятка выявленных случаев незаконной деятельности. В частности:

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На Ивано-Франковщине установлен факт предоставления услуг валютообменных операций без государственной регистрации субъекта хозяйствования.

В Хмельницкой области установлены факты занятия хозяйственной деятельностью через сеть Интернет без государственной регистрации как физическим лицом-предпринимателем.

Осуществление на Днепропетровщине хозяйственной деятельности по продаже мобильных аксессуаров и табачных изделий с признаками фальсифицированной продукции без наличия разрешительных документов и без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Осуществление на территории города Киева торговой сетью нелегальной хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Незаконная деятельность (без государственной регистрации как субъекта хозяйствования) в Кировоградской области физического лица при осуществлении операций по обмену иностранной валюты.

На Сумщине установлена продажа табачных изделий гражданами без государственной регистрации в качестве субъектов хозяйствования и разрешительных документов на право осуществления такой торговли.

Осуществление в Винницкой области хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования по предоставлению услуг стирки ковров.

В Черкасской области выявлены факты незаконной деятельности хозяйственных объектов (без государственной регистрации как субъекта хозяйствования), которые осуществляли продажу фальсифицированных подакцизных товаров.

Выявление фактов незаконного оборота подакцизных товаров и уклонение от уплаты налогов на территории Черниговской области.

"Напоминаем, что за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения", - отметили в ГНС.