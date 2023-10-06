Россия разрешила экспорт большинства видов дизельного топлива

Правительство РФ заявило о снятии запрета на экспорт дизельного топлива через порты, ограничения на экспорт бензина остаются в силе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Отмечается, что правительство РФ сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, поставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет не менее 50% произведенного дизельного топлива на внутренний рынок.

"Ограничения на экспорт топлива из России, которая является крупнейшим в мире морским экспортером топлива, опережая США, привели к росту мировых цен и заставили некоторых покупателей искать альтернативные источники бензина и дизтоплива", - говорится в сообщении.

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В целом дизельное топливо является крупнейшим российским экспортом нефтепродуктов, который в прошлом году составил около 35 млн тонн, из которых почти три четверти было поставлено по трубопроводам. В 2022 году Россия также экспортировала 4,8 млн тонн бензина.

Из-за запрета ЕС на импорт российского топлива Москва перенаправила экспорт дизельного топлива и других видов топлива в Бразилию, Турцию, несколько стран Северной и Западной Африки, а также стран Персидского залива на Ближнем Востоке.

Напомним:

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Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо внутреннего рынка.