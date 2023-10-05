Владельцы электромобилей Kia получат доступ к зарядным станциям Tesla

Южнокорейский автопроизводитель Kia Corp. в четвертом квартале 2024 года перейдет на североамериканский стандарт зарядки (NACS), что позволит владельцам электрокаров компании пользоваться 12 тыс. зарядных станций Tesla.

Об этом сообщает MarketWatch.

Кроме того, в первом квартале 2025 года Kia планирует выпустить в продажу адаптеры для своих машин, поддерживающих комбинированный стандарт CCS1, чтобы их владельцы также могли пополнить запас энергии электромобиля на любой из точек зарядной сети Tesla.

На сегодняшний день зарядные станции Tesla доступны в США, Канаде и Мексике.

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Напоминаем:

Ранее о планах перейти на стандарт NACS объявили другие автопроизводители, среди которых - General Motors, Mercedes-Benz, Ford Motor, Nissan, Honda, Jaguar и Fisker.