В Приватбанке новый член правления: ранее работала с проблемными кредитами в Латвии

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Наблюдательный совет ПриватБанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Деглава имеет 30 лет профессионального опыта в европейском финансовом секторе, включая руководящие должности в регулируемых финансовых учреждениях.

Согласно ее профилю на LinkedIn, до назначения в ПриватБанк Деглава занимала должность руководительницы отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

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А в 2019-2020 годах была членом правления латвийского Industra Bank.

В 2010 - 2017 годах она входила и возглавляла правление компании по управлению проблемными активами Reverta, которую основали после краха Parex Bank в 2010 году.

Правление Приватбанка таким образом расширили до восьми членов: председатель, три заместителя и четыре члена по направлениям.

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Экономическая правда