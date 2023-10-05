СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха"

Сергей Чемезов Getty Images

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на гендиректора российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезова: корпорация является монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза.

Благодаря такой приближенности к главе Кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", - говорится в сообщении

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Отмечается, что компании "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.

Среди них - концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", которые поставляют оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

Сотрудники СБУ задокументировала факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны РФ оптовых партий:

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истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;

баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";

боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;

ударных и разведывательных дронов;

военно-транспортных самолетов Ил-76;

танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;

боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;

реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

"Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - резюмировали в СБУ.

Экономическая правда