СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха"
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на гендиректора российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезова: корпорация является монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза.
Благодаря такой приближенности к главе Кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора", - говорится в сообщении
Отмечается, что компании "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины.
Среди них - концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", которые поставляют оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.
Сотрудники СБУ задокументировала факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны РФ оптовых партий:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ударных и разведывательных дронов;
- военно-транспортных самолетов Ил-76;
- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
"Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - резюмировали в СБУ.
Экономическая правда