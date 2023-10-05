Нефть стабильна после резкого падения цен накануне

Цены на нефть 5 октября стабильны после значительных потерь накануне, поскольку неопределенный прогноз спроса удержал любое повышение цен из-за сокращения предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 18 центов до 85,99 долларов за баррель в 08:18 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate также подорожала на 18 центов до 84,40 долларов за баррель.

Что повлияло на цены

Цена на нефть упала более чем на 5 долларов 4 октября, поскольку хмурые макроэкономические прогнозы и падение спроса на горючее стали предметом внимания после заседания группы ОПЕК+.

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Панель министров ОПЕК+ не внесла никаких изменений в политику группы по добыче нефти, и Саудовская Аравия заявила, что продолжит добровольное сокращение на 1 млн баррелей в день (баррелей в день) до конца 2023 года, тогда как Россия сохранит добровольное ограничение экспорта на 300 тыс. баррелей в день также до конца декабря.

Аналитики National Australia Bank отметили, что продолжают наблюдать дефицит рынка в течение четвертого квартала и снижение цен уменьшает вероятность того, что ОПЕК смягчит ограничение предложения.

Кроме этого экономика еврозоны, вероятно, сократилась в прошлом квартале, согласно опросу, показавшему, что спрос в сентябре упал самыми быстрыми темпами за почти три года, поскольку потребители сдерживали расходы на фоне роста стоимости ссуд и цен.

Последние данные также показали резкое понижение спроса на бензин в США. По данным Управления энергетической информации США, поставки готового автомобильного бензина, являющегося показателем спроса, упало на прошлой неделе примерно до 8 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с начала этого года.

Экономическая правда