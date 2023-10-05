Минюст инициировал санкции против владельца российской нефтегазовой компании Худайнатова

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову - владельцу ОАО "Независимая нефтегазовая компания" и бывшему первому вице-президенту ПАО "НК "Роснефть".

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Соответственное решение принято 4 октября, согласно предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона "О санкциях", с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика.

В частности, речь идет о компаниях Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ООО "Альянс Холдинг", ООО "Инвест-Регион", Коларова Ивана, Eatongate Holding Limited, ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", ООО "Рентойл" ", ООО "Альянсстрана", ООО "Альянс Ойл Украина".

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"Ответчиком осуществляется существенное содействие в организации материально-технического обеспечения вооруженной агрессии в Украине путем снабжения подконтрольными ему предприятиями товарно-материальных ценностей в виде горючего на нужды государственного оборонного комплекса Российской Федерации и уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессора в значительных размерах", – резюмировали в Минюсте.

Напоминаем:

Министерство юстиции подало в ВАКС иск о применении санкции в российский ПАО "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина".

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