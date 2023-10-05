Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья

С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью 10 млн долл и более достигло рекордных 277 что позволило эмирату опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании самого активного рынка элитного жилья.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что спрос на элитное жилье в Дубае остается устойчивым. Как следствие цены на элитное росли в течение девяти кварталов подряд.

Сектор недвижимости Дубая переживает бум, поскольку меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекают все больше иностранных покупателей.

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"Элитный сегмент рынка - в частности, виллы на берегу моря на искусственных островах в форме пальм - получает выгоду от притока состоятельных инвесторов, таких как россияне, которые стремятся защитить свои активы, крипто-миллионеры и богатые индийцы, которые ищут второй дом", - говорится в сообщении.

В 2023 году количество сделок по продаже домов стоимостью 10 млн долл и более достигло рекордных 277 на общую сумму 4,91 млрд долл. Самым популярным районом среди состоятельных покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше часть продаж элитного жилья. Такие районы, как Emirates Hills и Jumeirah Bay Island, также пользовались популярностью, а цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем год назад.

Напомним:

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В прошлом году в Дубае зарегистрировали более 86 тысяч сделок по продаже жилья, что является рекордным количеством, а крупнейшими покупателями стали россияне.