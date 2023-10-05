Глава миссии МВФ о законопроекте по САП: уже неплохо, но нужно еще лучше

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс в продвижении реформы антикоррупционных органов, однако ожидает до конца 2023 года доработки зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов о повышении институциональной автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Эту работу Украина должна провести для зачисления структурного маяка программы EFF с Украиной, сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грей на брифинге в Киеве.

МВФ ознакомилось с правительственным законопроектом и еще двумя альтернативными.

"Необходимо проделать определенную работу по доработке этих предложений, чтобы принять окончательный закон, который соответствует программе, а также обязательствам Украины перед Европейским Союзом и другими заинтересованными сторонами, но который совместим с украинской правовой базой", - сказал Гэвин Грей.

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По его словам, поданный в сентябре в парламент правительственный законопроект является очень хорошим началом для обсуждений, однако понадобится еще "определенная техническая работа".

Грей сообщил, что во время визита в Киев на эту тему состоялись в целом хорошие переговоры со всеми заинтересованными сторонами,

Напоминаем:

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Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду законопроект №10060 о реформировании Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который был разработан в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом.

Как сообщалось, согласно программе расширенного финансирования EFF с Украиной, до конца декабря необходимо принять законодательство для повышения институциональной автономии САП, в частности, относительно процедур отбора, возможностей регулирования организационной деятельности и механизмов дисциплины и подотчетности.

Главное изменение, которое предусматривает законопроект - статус САП, независимый от Офиса Генпрокурора. В частности:

совершенствование процедуры отбора прокуроров и назначения на административные должности в САП;

полномочия руководителя САП регулировать собственную организационную структуру;

отдельное урегулирование дисциплинарной ответственности прокуроров САП и определение положений относительно подотчетности руководства САП (включая проведение оценки эффективности и периодического внешнего аудита, который будет проводиться внешними экспертами с международным опытом).

Законопроект раскритиковали в Центре противодействия коррупции.

Там считают, что правительственный законопроект не решает вопрос процессуальной независимости САП. Например, главе САП так и не предоставлено право подписывать запросы об экстрадиции лиц, скрывающихся за рубежом. Фактически правительство предлагает предоставить САП право на экстрадицию исключительно на бумаге и сделать невозможным его на практике, утверждают в ЦПК.

Также нет нормы о возможности САП инициировать уголовные производства в отношении народных депутатов и предоставлять разрешения на негласные следственные действия и обыски в отношении нардепов.

Среди положительных изменений законопроекта в ЦПК отмечают:

статус отдельного юрлица для САП;

право главе САП самостоятельно определять структуру и штат;

обновление правил отбора на должности заместителей руководителя САП и прокуроров;