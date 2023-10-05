Netflix планирует повысить цены за подписку после забастовок в Голливуде

Стриминговая платформа Netflix планирует повысить цену на свой сервис после завершения забастовки актеров в Голливуде.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в Netflix обсуждают повышение цен на нескольких рынках по всему миру, однако скорее всего, начнут с США и Канады. Пока неизвестно насколько Netflix повысит цены, или когда именно новые цены вступят в силу.

Такие компании, как Warner Bros. Discovery и Disney, также планируют повысить цены на свои услуги. Кроме того, они ищут пути создания новых ценовых уровней для эксклюзивного контента, например, прямых спортивных трансляций.

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Добавляется, что Netflix был единственным стриминговым сервисом, который не повышал стоимость подписки в течение этого года. Стоимость подписок на стриминговых сервисах растет, поскольку компании пытаются увеличить свои доходы, тратя больше на контент. Это делает рекламные версии платформ более привлекательными для пользователей, поскольку они стоят меньше.

Добавляется, что Amazon также добавит новый ценовой уровень для Prime Video, включая рекламу и взимая больше денег за подписку без нее уровень. Это повышение цен произошло после того, как компании потеряли миллиарды долларов в погоне за быстрым ростом.

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Экономическая правда.