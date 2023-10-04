Volvo и British American Tobacco: в сентябре Россию покинули еще 11 международных компаний – KSE

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В сентябре 2023 года с российского рынка вышли 11 иностранных компаний - таким образом, общее количество бизнесов, которые покинули РФ, достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции / LeaveRussia" о влиянии выхода иностранного бизнеса на экономику РФ.

По данным KSE Institute, в сентябре 2023 года полностью завершили выход из России 11 международных компаний, среди которых: Bilfinger (предположительно внутренняя сделка, поскольку новым владельцем стало иностранное частное лицо), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars.

"Еще три вышли частично, продав часть своих местных активов: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.

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Кроме того, многие компании стоят буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно, в частности известный производитель продуктов питания Danone, холдинговая компания Ingka, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и другие", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 октября 2023 года 284 (8,1% от общего числа записей в базе KSE или 21,2% от компаний, которые получали доход в России в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в России.

Также 1225 (35,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

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Экономическая правда