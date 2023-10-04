Украинское приложение Promova первым в мире запустил режим изучения языков для людей с дислексией

Украинское приложение для изучения языков Promova запустил новый режим Dyslexia Mode для людей с дислексией, где используется специальный шрифт Dysfont, уменьшается яркость цветов и мультисенсорные методы обучения.

Promova

Об этом пишет TechCrunch.

Шрифт Dysfont разработал дизайнер Мартин Писный, у которого в семь лет диагностировали дислексию. Шрифт решает основные проблемы чтения, в частности переключение букв, переворачивание букв и нестабильность текста (дрожащие, движущиеся или изменяющие форму слова).

К примеру, Dysfont упрощает различение наиболее распространенных конфигураций букв: p, q, b и d. Он также изменяет прописные и строчные буквы, чтобы сделать их максимально похожими.

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"К сожалению, люди с дислексией всегда отставали в изучении языков, потому что этот процесс для нас очень утомительный. И, к сожалению, несмотря на свою популярность, платформы для изучения языков не предназначены для людей с дислексией. Я благодарен Promova за то, что она стала первой компанией в мире, которая ввела этот шрифт", – подчеркнул Писный.

Есть много приложений, которые решают другие трудности обучения, с которыми сталкиваются люди с дислексией, например орфографию, звуковую и структуру предложений. Однако Promova является первым приложением для изучения языков, запускающего специальный режим.

В прошлом году Google запустил приложение под названием Reading Mode, чтобы помочь людям с недостатками зрения и дислексией читать содержимое на устройствах Android. Компания также недавно ввела режим чтения в Google Chrome и Classroom для студентов с дислексией и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность).

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Экономическая правда