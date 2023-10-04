Руководитель Apple Кук получил более $40 миллионов от крупнейшей продажи акций за два года

Тим Кук Фото: Bloomberg

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук продал акции на сумму около 41 миллиона долларов после уплаты налогов, осуществив свою крупнейшую сделку за более чем два года.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно поданному заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Кук продал 511 тысяч акций.

По данным агентства, у него осталось около 3,28 миллиона акций компании, где он проработал уже более двух десятилетий.

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Продажа акций состоялась после того, как Кук согласился на редкое сокращение зарплаты примерно на 40% до 49 миллионов долларов за 2023 год. В рамках изменений в его компенсации, его вознаграждение акциями, привязанное к результатам деятельности Apple, увеличится до 75% в этом году с 50% ранее.

Другие руководители Apple также сообщили о продаже акций, в частности старшие вице-президенты Дейдра О'Брайен и Кэтрин Адамс, которые продали акций на сумму 11,3 млн долл каждая.

Последнюю крупную продажу акций Кук совершил в августе 2021 года, когда продал акций Apple на более 750 млн долл после десятилетнего пребывания на посту гендиректора.

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Акции Apple достигли исторического максимума в июле 2023 года и с тех пор снизились более чем на 12% на фоне более широкой распродажи технологических компаний. KeyBanc Capital Markets Inc. снизила рейтинг акций во вторник, ссылаясь на более слабые перспективы роста продаж.

Экономическая правда