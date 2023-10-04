Бывшие топ-менеджеры X отсудили у корпорации Маска 1,1 миллиона долларов судебных издержек

X Corp. Илона Маска, ранее известная как Twitter, должна выплатить 1,1 миллиона долларов за судебные издержки группы бывших топ-менеджеров платформы социальных сетей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Юристы группы во главе с бывшим главным исполнительным директором Twitter Парагом Агравалом и бывшим ведущим юристом Виджаей Гадде убедили судью Канцелярского суда Делавера, что Twitter нарушил свои обязанности по возмещению судебных издержек, вызванных их работой для компании.

Экскеровцы утверждали, что Twitter нарушил собственный устав, отказавшись возмещать суммы, несмотря на то, что они были связаны с расследованиями операций платформы социальных сетей.

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Они были уволены, когда в прошлом году миллиардер Илон Маск купил компанию за 44 миллиарда долларов. Маск столкнулся с рядом судебных тяжб из-за того, что он не оплатил поставщикам Twitter такие вещи, как арендная плата и гонорары за консультации.

Компания выплатила около 600 тыс долл. задолженности перед бывшими сотрудниками, но удержала 1,1 млн долл. за работу юристов, представлявших бывших топ-менеджеров Twitter в расследовании Конгресса по влиянию социальных медиа на выборы в США.

Как отметил действующий юрист корпорации Майкл Бланшар, в руководстве Х были шокированы счетом от адвокатов Гадде и считают его немного завышенным. Он подчеркнул, что это гонорар не за судебный процесс, который будет продолжаться несколько лет, а за один день показаний.

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"Я пересмотрела сумму, о которой идет речь, и хотя она высока и, вероятно, больше, чем большинство людей хотели бы заплатить, это не глупо", – отметила судья МакКормик.

Напоминаем:

Маркетинговое агентство X Social Media подала иск на X Corp Илона Маска, в котором утверждает, что новое название соцсети нарушает ее торговую марку, содержащую "Х".