Нацбанк перевел на армию со спецсчета уже 30 миллиардов

Национальный банк в сентябре перевел на нужды обороны более 638 миллионов гривен из спецсчета, всего с начала войны - почти 30 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На 1 октября остаток средств на спецсчете, который открыл Нацбанк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 1,1 млрд грн.

В сентябре на спецсчет поступило более 760 млн. грн. Всего с начала войны – почти 31 млрд грн в эквиваленте.

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Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте поступило почти 12,5 млрд. грн. в эквиваленте. Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

Остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, открытый регулятором для гуманитарных целей, составляет около 114 млн грн. За сентябрь на счет для гуманитарных нужд поступило около 7 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

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В НБУ отметили, что Минсоцполитики Украины, являющегося получателем и распорядителем этих средств, уже перечислило из него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Экономическая правда