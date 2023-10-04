"Энергоатом" испытал мобильную газотурбинную электростанцию от США

4 октября в Украине в тестовом режиме опробовали газотурбинную мобильную электростанцию от Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Газотурбинная станция была получена в рамках технической помощи энергетическому сектору Украины, который испытывает повреждения в результате регулярных террористических атак со стороны России.

Установленная мощность мобильной электростанции равна 28 МВт.

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В "Энергоатоме" подчеркнули, что благодаря такой установке появляется возможность локализовать энергопроизводство в регионе, и это укрепит украинскую энергосеть.

После получения оборудования и установки на один из объектов критической инфраструктуры компания подготовила производственную команду, которая будет работать с мобильной установкой.

"Специалисты Энергоатома сделали все от нас зависящее, чтобы выполнить поставленную Минэнерго задачу – запустить электростанцию до следующего отопительного сезона. Несмотря на задержки в поступлении комплектующих, эта задача будет выполнена, установка уже работает в тестовом режиме и будет подключена к сети 10–12 октября 2023 г.", - отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

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Также глава НАЭК провел производственное совещание со специалистами, задействованными в монтаже и пуске установки, и персоналом, который будет обслуживать электростанцию.

Напоминаем:

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.