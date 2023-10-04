НКРСИ планирует установить стоимость межсетевых звонков в Украине как для самых богатых стран ЕС

Мобильный оператор Lifecell призывает НКРСИ не повышать стоимость звонков на другие сети (ставки интерконнекта), поскольку предложенный регулятором расчет содержит критические ошибки и грозит неблагоприятными тенденциями на рынке телефонной связи в Украине.

Об этом Lifecell сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечают в Lifecell, проект ставок интерконнекта на 2024-2025 годы, который был одобрен на заседании НКРСИ 27 сентября, противоречат ситуации на рынке: по меньшей мере ставки рассчитывались как для самых богатых стран Европы.

После анализа нововведений стали очевидными критические ошибки, которые могли произойти при моделировании.

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"В результате расчет себестоимости интерконнекта в Украине стал похож на самые богатые страны Европы. Тогда как средний расчет среди стран ЕС по итогам исследования Axon Partners 2022 года - всего 0,07 евроцента (менее 0,03 грн), отметили в компании", - отметили в компании.

"Призываем регулятора обратить внимание на эти тревожные признаки и проверить корректность расчетов", - заявляет мобильный оператор.

Как отмечают в lifecell, решение НКРСИ может перечеркнуть положительные сдвиги последних лет, когда снижение ставки интерконнекта приводило к росту доли межсетевых звонков в Украине. А значит - способствовало росту возможностей свободного общения украинцев.

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"Lifecell призывает регулятора обратить внимание на необходимость корректировки приведенных расчетных такс с учетом реальной ситуации на рынке. Специалисты lifecell готовы активно включиться в этот процесс и поделиться необходимой информацией для эффективной обработки", - говорится в сообщении lifecell.

Напоминаем:

НКРСИ 27 сентября 2023 года одобрила проект постановления "Об установлении расчетных такс за услуги терминации национального трафика (тариф на завершение звонка) для мобильной и фиксированной голосовой связи".

С 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года расчетные таксы за услуги терминации национального голосового трафика на сетях мобильной связи устанавливаются 7,5 коп. за 1 минуту, а с 1 января 2025 года - 7,6 коп/мин (без НДС).

На сетях фиксированной связи расчетные таксы устанавливаются 5,5 коп/мин с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года - 5 коп/мин (без НДС).

Расчетные таксы за услуги терминации национального трафика для мобильной и фиксированной голосовой связи рассчитаны согласно модели эффективного оператора (LRIC - Long-Run Average Incremental Cost).

В странах ЕС "эффективный оператор" обычно отмечает недостижимый идеал эффективности, к которому потом годами движется рынок.

Процедура публичных обсуждений документа продлится до 10 октября.