НКРСИ планирует установить стоимость межсетевых звонков в Украине как для самых богатых стран ЕС
Мобильный оператор Lifecell призывает НКРСИ не повышать стоимость звонков на другие сети (ставки интерконнекта), поскольку предложенный регулятором расчет содержит критические ошибки и грозит неблагоприятными тенденциями на рынке телефонной связи в Украине.
Об этом Lifecell сообщил агентству "Интерфакс-Украина".
Как отмечают в Lifecell, проект ставок интерконнекта на 2024-2025 годы, который был одобрен на заседании НКРСИ 27 сентября, противоречат ситуации на рынке: по меньшей мере ставки рассчитывались как для самых богатых стран Европы.
После анализа нововведений стали очевидными критические ошибки, которые могли произойти при моделировании.
"В результате расчет себестоимости интерконнекта в Украине стал похож на самые богатые страны Европы. Тогда как средний расчет среди стран ЕС по итогам исследования Axon Partners 2022 года - всего 0,07 евроцента (менее 0,03 грн), отметили в компании", - отметили в компании.
"Призываем регулятора обратить внимание на эти тревожные признаки и проверить корректность расчетов", - заявляет мобильный оператор.
Как отмечают в lifecell, решение НКРСИ может перечеркнуть положительные сдвиги последних лет, когда снижение ставки интерконнекта приводило к росту доли межсетевых звонков в Украине. А значит - способствовало росту возможностей свободного общения украинцев.
"Lifecell призывает регулятора обратить внимание на необходимость корректировки приведенных расчетных такс с учетом реальной ситуации на рынке. Специалисты lifecell готовы активно включиться в этот процесс и поделиться необходимой информацией для эффективной обработки", - говорится в сообщении lifecell.
Напоминаем:
НКРСИ 27 сентября 2023 года одобрила проект постановления "Об установлении расчетных такс за услуги терминации национального трафика (тариф на завершение звонка) для мобильной и фиксированной голосовой связи".
С 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года расчетные таксы за услуги терминации национального голосового трафика на сетях мобильной связи устанавливаются 7,5 коп. за 1 минуту, а с 1 января 2025 года - 7,6 коп/мин (без НДС).
На сетях фиксированной связи расчетные таксы устанавливаются 5,5 коп/мин с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года - 5 коп/мин (без НДС).
Расчетные таксы за услуги терминации национального трафика для мобильной и фиксированной голосовой связи рассчитаны согласно модели эффективного оператора (LRIC - Long-Run Average Incremental Cost).
В странах ЕС "эффективный оператор" обычно отмечает недостижимый идеал эффективности, к которому потом годами движется рынок.
Процедура публичных обсуждений документа продлится до 10 октября.