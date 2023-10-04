Минприроды предлагает помощь бизнесу с подачей в ЕС с 1 октября отчетности о выбросах

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов готово при необходимости помогать украинским экспортерам в решении проблемных вопросов с подачей отчетности о выбросах парниковых газов в ЕС.

Об этом сообщил глава ведомства Руслан Стрелец в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр напомнил, что мониторинг выбросов парниковых газов введен в рамках механизма CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) с 1 октября этого года.

"Я уверен, что представление этой отчетности будет удобным и будет осуществляться через соответствующий реестр, владельцем и разработчиком которого будет Еврокомиссия. Смогут ли наши экспортеры технически предоставлять такие отчеты в ЕК, зависит от готовности этого реестра их принимать. Если у бизнеса будут сложности с этим, то Минприроды является площадкой для их обсуждения и решения", - сказал министр.

Реклама:

По его словам, министерство сейчас в тесном сотрудничестве с директоратами ЕК по окружающей среде и климату.

"В июне у меня была встреча с руководителями обоих директоратов: DG ENV - Флорикой Финк-Гоер и DG CLIMA - Куртом Ванденберге. Важно, что мы согласовали ряд вопросов, обсудили проблемы и пути их решения. Руководители этих директоратов открыты к сотрудничеству с нами. Это свидетельствует об их готовности помочь Украине стать членом ЕС и о высоком качестве общения со стороны наших сотрудников", - отметил министр.

Напоминаем:

Реклама:

Европейский зеленый курс - это масштабная политико-экономическая стратегия.

CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism - элемент этой стратегии. Он разрабатывается в пакете из 12 различных регламентов и директив, направленных на то, чтобы к 2030 году сократить выбросы CO2 не менее чем на 55%.