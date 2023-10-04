Безработной молодежи в Украине предлагают переквалифицироваться в энергетиков и строителей

Государственная служба занятости после консультаций с бизнесом и экспертами в сфере HR (Human Resources, работа с персоналом) обновила 4 учебные программы для переквалификации безработной молодежи.

Об этом сообщает экспертная платформа Career Hub, которая участвовала в работе над программами переквалификации.

Так, были обновлены учебные программы для переквалификации безработной молодежи для получения таких частичных профессиональных квалификаций:

Особенности монтажа и эксплуатации солнечных панелей;

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок и сетей;

Сборка опалубки простых видов, изготовление арматурных сеток и каркасов и приготовления бетонных смесей;

Распалубка и разборка бетонных и железобетонных конструкций.

Исследование Career Hub "Future of Work 2030: Как подготовиться к изменениям в Украине" выявило рост спроса на рынке труда на профессионалов в сфере энергетики - в сфере альтернативной энергетики, а также разработки собственных месторождений, в частности, добычи газа.

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Предполагается, что спрос на квалифицированный персонал в области возобновляемой энергетики вырастет на 61%. В целом это: специалисты по проектированию, монтажу, сервисному обслуживанию и ремонту установок возобновляемой энергетики.

Кроме того, как показало исследование "Строительный сектор в Украине в период войны", подготовленное компанией Solidarity Fund Pl, почти половина опрошенных компаний (47%) планирует расширяться и увеличивать штат работников после завершения военных действий. Наибольшая потребность отмечается по профессиям бетонщиков, маляров, электрогазосварщиков, станочников деревообрабатывающих станков и дизайнеров.

Именно поэтому Государственная служба занятости совместно с Сareer Hub ОО "Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности" в рамках программы USAID "Мечтаем и действуем" в сотрудничестве с украинскими работодателями решили направлять свои усилия на обновление учебных программ по переквалификации безработной молодежи в Украине.

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В ближайшее время начнется обучение по двум направлениям: "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок и сетей", "Особенности монтажа и эксплуатации солнечных панелей".

Обучение на каждой из учебных программ длится в среднем 6 недель.

Возможность подачи заявления на обучение началась с 1 октября 2023 года. Само обучение начнется только после формирования учебных групп.

Кроме того, началась регистрация на учебный курс целевого назначения по получению частичной профессиональной квалификации "Особенности монтажа и эксплуатации солнечных панелей".

Государственный центр занятости обнародовал пошаговую инструкцию для регистрации и получения помощи для безработных.

Для того, чтобы попасть на обучение и получить частичную профессиональную квалификацию, которая пользуется спросом на рынке труда уже сегодня, нужно:

Иметь статус безработного, который зарегистрирован государственным центром занятости.

Обратиться к карьерному советнику центра занятости и сообщить о намерениях пройти обучение и получить сертификат на обучение (карьерный советник закрепляется за каждым автоматически при обращении в ГСЗ).

Для зарегистрированных безработных обучение будет оплачиваться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Если официального статуса безработного или безработной нет, можно подать онлайн заявку для получения ваучера на обучение по этой ссылке.