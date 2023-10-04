Цены на нефть снизились из-за опасений касательно спроса

Цены на нефть 4 октября снизились, поскольку заявление Саудовской Аравии о продолжении сокращения добычи сырой нефти до конца 2023 года было нивелировано опасениями спроса, связанными с макроэкономическими трудностями.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 58 центов, или 0,64%, до 90,34 доллара за баррель на 08:41 по Гринвичу.

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Американская нефть WTI упала на 66 центов, или 0,74%, до 88,57 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Агентство отмечает, что цены на нефть остаются под давлением страхов спроса, вызванного макроэкономическими трудностями.

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"Цены на нефть возобновляют падение на фоне беспокойства по поводу высоких процентных ставок на длительное время, что ухудшает прогноз спроса и поскольку инвесторы ждут встречи ОПЕК", - комментируют в City Index.

Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило, что продолжит добровольное сокращение поставок сырой нефти на 1 миллион баррелей в день до конца этого года.

Россия заявила, что продолжит текущее сокращение экспорта сырой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года, а в ноябре пересмотрит свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, установленное еще в апреле.

Россия также обсуждала частичное разрешение на экспорт топлива "на всех уровнях" и может быть готова смягчить запрет на дизельное топливо в ближайшие дни, согласно ежедневному отчету Коммерсанта в среду со ссылкой на неустановленные источники.

Экономическая правда