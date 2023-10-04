Цены на нефть снизились из-за опасений касательно спроса
Цены на нефть 4 октября снизились, поскольку заявление Саудовской Аравии о продолжении сокращения добычи сырой нефти до конца 2023 года было нивелировано опасениями спроса, связанными с макроэкономическими трудностями.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 58 центов, или 0,64%, до 90,34 доллара за баррель на 08:41 по Гринвичу.
Американская нефть WTI упала на 66 центов, или 0,74%, до 88,57 доллара за баррель.
Что повлияло на цены
Агентство отмечает, что цены на нефть остаются под давлением страхов спроса, вызванного макроэкономическими трудностями.
"Цены на нефть возобновляют падение на фоне беспокойства по поводу высоких процентных ставок на длительное время, что ухудшает прогноз спроса и поскольку инвесторы ждут встречи ОПЕК", - комментируют в City Index.
Министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило, что продолжит добровольное сокращение поставок сырой нефти на 1 миллион баррелей в день до конца этого года.
Россия заявила, что продолжит текущее сокращение экспорта сырой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года, а в ноябре пересмотрит свое добровольное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, установленное еще в апреле.
Россия также обсуждала частичное разрешение на экспорт топлива "на всех уровнях" и может быть готова смягчить запрет на дизельное топливо в ближайшие дни, согласно ежедневному отчету Коммерсанта в среду со ссылкой на неустановленные источники.
Экономическая правда