Летняя площадка Boho оказалась незаконной, владелец пообещал снести ее

фото из открытых источников

Летняя площадка ресторана "Бохо" на улице Федорова в Киеве содержит признаки капитального сооружения. Городские власти выдали предписание владельцу на демонтаж.

Об этом сообщил директор департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов в комментарии ЭП.

По его словам, Департамент земельных ресурсов зафиксировал нарушение, поэтому в КГГА решили аннулировать разрешение на размещение сезонной площадки.

"Инспектор внес предписание владельцу на демонтаж указанного сооружения. Владелец, ФЛП Ростислав Ручко, направил письмо на КП по демонтажу указанного объекта собственными силами до 15 октября 2023 года", – сообщил Будилов.

Реклама:

Напоминаем:

Накануне журналисты УП посетили киевский ночной клуб "Бохо" и заметили, что несмотря на действие комендантского часа заведение активно принимает посетителей.

Журналисты обратились за помощью к двум экипажам полиции, но те отказались проверять заведение, перед которым на тот момент собралась очередь из 20 посетителей.

Реклама:

Экономическая правда