TikTok тестирует платную подписку на приложение без рекламы

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Социальная сеть TikTok тестирует новую месячную подписку, которая позволит платформой обмена видео без рекламы.

Об этом сообщает BBC.

Китайская компания проводит тестирование этой новой услуги на англоязычном рынке за пределами США, но отказалась комментировать, где именно.

BBC отмечает, что подписка на TikTok без рекламы будет стоить 4,99 долларов в месяц

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Сейчас TikTok показывает персонализированную рекламу для всех пользователей старше 18 лет.

Портал TechCrunch сообщает, что тестирование небольшое и нет уверенности, что подписка будет развернута во всем мире.

Сейчас YouTube и X (бывший Twitter) являются одними из сайтов, которые уже предлагают меньше рекламы или вообще не показывают рекламные объявления за ежемесячную плату.

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Материнская компания TikTok, ByteDance, не публикует свои финансовые результаты, но, как сообщается, в 2022 году заработала 85 миллиардов долларов (70 миллиардов фунтов стерлингов).

Insider Intelligence оценивает, что в прошлом году TikTok заработал 9,98 млрд долларов дохода от рекламы.

Напоминаем:

Материнская компания Facebook и Instagram – Meta – готовится взимать ежемесячную абонентскую плату с пользователей в ЕС за доступ к Instagram, если они не позволят компании использовать их личную информацию для таргетированной рекламы.