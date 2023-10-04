"Вышла недокоммуникация": в Киевсовете объяснили изменения оплаты проезда

В Киеве систему оплаты банковскими картами, ApplePay и GooglePay в коммунальном транспорте изменили, чтобы город мог сэкономить на банковских комиссиях за каждую оплату проезда.

Об этом на встрече Украинской правды рассказала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

По ее словам, массовое недовольство киевлян нововведениями связано с тем, что "вышла недокоммуникация".

Она пояснила, что каждый раз, когда происходит оплата проезда, с пассажира снимается 8 грн за проезд. Кроме этого, есть еще определенный процент за обслуживание банковской операции и этот процент платит город. Поэтому в КГГА придумали такую историю, что можно платить один раз за 2 проезда.

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"Фактически это техническое изменение, которое на пользователя сильно не отображается. Единственное, чтобы люди не переживали, у них деньги не сразу снимаются, а могут сняться в конце дня", – добавила Семенова.

Если человек не проехал в транспорте, то с его карты снимется плата за одно пользование транспортом (8 грн).

"Факт оплаты будет отображаться на самом валидаторе в троллейбусе, то есть контролер будет не в телефоне смотреть, сняло ли у них деньги с карты, а будет смотреть на валидаторе", - отметила депутат.

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По словам Семеновой, таким образом у города будет возможность сэкономить фактически 30% расходов на банковские транзакции.

Напоминаем:

С 4 октября оплатить проезд в общественном транспорте Киева банковской картой, Apple Pay, Google Pay или цифровой транспортной картой можно будет только за две поездки вместе.