Вьетнам планирует построить первый завод по производству полупроводников

reuters

Вьетнам ведет переговоры с компаниями-производителями полупроводников с целью привлечения инвестиций в страну и, возможно, строительства своего первого завода по производству микросхем, несмотря на предупреждения американских чиновников о высоких затратах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух руководителей компаний.

Во Вьетнаме, центре производства электроники в Юго-Восточной Азии, уже находится крупнейший в мире завод по производству и тестированию полупроводниковых изделий американского гиганта Intel, а также несколько фирм, разрабатывающих программное обеспечение для проектирования микросхем.

Страна работает над стратегией привлечения большего количества инвестиций в полупроводниковую промышленность.

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За последние недели состоялись встречи с полудюжиной американских фирм, производящих микросхемы, в том числе с операторами заводов, сообщил агентству Reuters глава вьетнамского офиса Делового совета США-АСЕАН. Он отказался назвать эти фирмы, поскольку переговоры все еще находятся на предварительной стадии.

Экономическая правда