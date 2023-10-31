Производитель чипов Broadcom готовится завершить поглощение VMware за более чем $60 миллиардов до конца ноября

reuters

Американская компания по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Inc. и производитель программного обеспечения VMware Inc. заявили, что их слияние стоимостью 61 миллиард долларов будет завершено до дедлайна, который истекает 26 ноября.

Об этом пишет Bloomberg.

Этим заявлением они пытаются успокоить инвесторов, пока Китай затягивает с проверкой сделки, пишет агентство.

В совместном заявлении в понедельник 30 октября не сообщили, насколько они близки к получению одобрения китайских регуляторов - последнего серьезного препятствия на пути к закрытию сделки.

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Но они заявили, что нет "никаких юридических препятствий" для закрытия сделки согласно американскому законодательству о слиянии. Дедлайн на закрытие сделки истекает 26 ноября. До прошлого месяца компании утверждали, что ожидают закрытия сделки до 30 октября.

"Слияние американского производителя микросхем и компании по разработке облачного программного обеспечения, одно из крупнейших технологических слияний в истории, может стать еще одной жертвой эскалации борьбы между США и Китаем за технологическое доминирование.

Недавно Вашингтон ужесточил экспортные ограничения, направленные на блокирование доступа Китая к высокопроизводительным полупроводникам. Между тем есть признаки того, что новый смартфон, разработанный китайской компанией Huawei Technologies Co. с использованием передового чипа, съедает продажи серии iPhone 15 от Apple Inc", - пишет Bloomberg.

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За последние годы китайские регуляторы сорвали несколько крупных сделок по слиянию, затягивая с получением необходимых разрешений, поскольку страна является крупнейшим в мире покупателем многих технологических продуктов, включая полупроводники. Последний пример - корпорация Intel отказалась от попытки приобрести компанию Tower Semiconductor Ltd. стоимостью 5,4 миллиарда долларов после того, как не смогла вовремя получить разрешение.

В прошлом году DuPont de Nemours Inc. отказалась от предложенного приобретения Rogers Corp. стоимостью 5,2 миллиарда долларов после того, как не смогла вовремя получить разрешение от Пекина.

В 2018 году американская Qualcomm Inc. отменила предложение о покупке нидерландского производителя микросхем NXP Semiconductors NV стоимостью 44 миллиарда долларов после длительной проверки со стороны Государственной администрации по регулированию рынка Китая.

В своем заявлении в понедельник Broadcom и VMware отметили, что сделка уже получила юридическое разрешение на других крупных рынках, включая ЕС, Британию, Южную Корею и Японию.

Financial Times ранее сообщала, что антимонопольным регуляторам Китая может потребоваться больше времени для одобрения сделки, учитывая ужесточение санкций США в отношении чипов, что привело к падению акций VMWare ниже цены предложения.

Невозможность получить одобрение Китая может стать значительным препятствием для Broadcom, которая получает около 35% своих доходов из этой страны. Если слияние будет приостановлено из-за того, что поглощение не получит одобрения регуляторных органов вовремя, Broadcom может быть вынуждена заплатить 1,5 миллиарда долларов за срыв сделки согласно условиям договора.

Главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан намерен сделать VMware центральным элементом своих программных операций после того, как ранее приобрел CA Technologies и компанию по разработке корпоративной безопасности Symantec Corp.

Компания VMware, основанная в 1998 году, была пионером в разработке программ виртуализации, которые консолидировали приложения и рабочие нагрузки на меньшем количестве серверных компьютеров. Это нововведение облегчило работу серверов с несколькими программами.

Если компания не получит одобрение Китая, это будет уже второй случай, когда Broadcom окажется в ловушке напряженности в отношениях между США и Китаем. В 2018 году бывший президент Дональд Трамп заблокировал поглощение корпорацией Qualcomm компании Broadcom стоимостью 117 миллиардов долларов, сорвав сделку, которая тщательно изучалась из-за потенциальной угрозы национальной безопасности США.

Указ Трампа появился в то время, когда Broadcom как раз переносила свою штаб-квартиру из Сингапура в США.

VMware согласилась на поглощение в мае 2022 года, установив рекорд для поглощения производителем чипов. Крупнейшей предыдущей покупкой было поглощение Advanced Micro Devices Inc. компании Xilinx Inc. за 34,1 миллиарда долларов.

В случае закрытия, сделка между Broadcom и VMware на 61 млрд долл станет третьей крупнейшей в истории после поглощений Dell/EMC (67 млрд долл) и Microsoft/Activision Blizzard (69 млрд долл).

Экономическая правда