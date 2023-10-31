В рамках программы "Власна справа" украинцы получили от государства 59 миллионов

В рамках программы "Власна справа" почти 150 ветеранов и членов их семей получат от государства 59 миллионов гривен грантов на развитие бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В частности, победителями 13-й волны подачи заявок стали 12 ветеранов или членов семей участников боевых действий. Они получат 5 млн грн на старт или развитие своего бизнеса.

70% победителей за грантовые средства планируют открыть новые компании, 30% – потратят их на приобретение оборудования и оборудования для расширения возможностей действующего бизнеса.

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Минэкономики

На грантовые средства победители планируют, в частности, открыть кафе-кондитерскую, барбершоп, ветеринарную амбулаторию, ферму для выращивания рыбной наживки, магазин по продаже продуктов питания и хозяйственных товаров, велосипедную мастерскую, СТО.

Что касается масштабирования бизнеса, то ветераны планируют расширить спектр услуг мастерской ремонта мобильных телефонов и планшетов, увеличить ассортимент и объемы изготовления изделий с вышивкой, расширить возможности клининговой компании.

Напомним:

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Правительство запустило новую грантовую программу для ветеранов на старт или развитие собственного бизнеса. Заявки на получение гранта можно подавать через портал "Дія".

Программа предусматривает предоставление грантов участникам боевых действий или лицам с инвалидностью в результате войны, а также другому супругу на сумму 250 тыс грн, 500 тыс грн или 1 млн грн.

Последние два гранта предоставляются при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.