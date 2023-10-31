"СКМ" Ахметова меняет форму собственности

Частное акционерное общество (ЧАО) "Систем Кэпитал Менеджмент" ("СКМ") Рината Ахметова меняет организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила спикер "СКМ" Владислава Дармостук.

По ее словам, законодательные изменения снижают удобство АО как организационно-правовой формы для компаний с одним собственником.

"В июне мы начали процедуру преобразования акционерного общества "СКМ" (АО "СКМ") в общество с ограниченной ответственностью (ООО "СКМ"). Начатые изменения касаются только изменения организационно-правовой формы АО "СКМ" и происходят в порядке, как это предусмотрено действующим законодательством Украины", - пояснила пресс-секретарь компании.

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По ее словам, после завершения процедур ООО будет правопреемником всех обязательств, прав и обязанностей, активов и имущества АО "СКМ".

"Ринат Ахметов останется единственным владельцем всех корпоративных прав общества", - отметила Дармостук.

Она добавила, что исторически АО "СКМ" было создано в форме акционерного общества, однако после вступления в силу нового закона "Об акционерных обществах", "фактически эта организационно-правовая форма не является наиболее удобной для ведения хозяйственной деятельности компанией, имеющей только одного собственника".

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По данным Национального депозитария Украины (НДУ), обращение акций "СКМ" в связи с преобразованием приостановлено с 5 октября.

В прошлом году чистая прибыль компании упала в 2,9 раза - до 443,93 млн грн, а активы снизились с 64,24 млрд грн до 60,25 млрд грн.

"СКМ" - инвестгруппа Украины, инвестирующая в горно-металлургическую отрасль (Metinvest B. V. (Нидерланды)), энергетику (DTEK B. V. (Нидерланды)), добычу полезных ископаемых, банковский и финансовый сектор ("ПУМБ"), телекоммуникации ("Укртелеком"), розничную торговлю (ЦУ HarvEast) и в сферу транспорта и логистики ("Лемтранс" и "Портинвест").

Единственным владельцем и инвестором "СКМ" является миллиардер Ринат Ахметов.

Экономическая правда