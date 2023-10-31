РФ запретила западным компаниям, которые продают свои активы, выводить деньги в долларах и евро – FT

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Россия ограничила западным компаниям, которые продают свои актив в РФ, вывод средств в долларах и евро, введя дополнительный фактический валютный контроль, чтобы поддержать ослабевающий рубль.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, президент России Путин недавно подписал указ, который обязывает 43 компании продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке.

По словам источников FT, западные компании, выходящие из России, должны договариваться о цене продажи в рублях или, если продавцы настаивают на получении иностранной валюты, сталкиваются с задержками и даже потерями на суммы, которые могут быть переведены за границу.

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"Новые ограничения подчеркивают беспокойство Москвы относительно дальнейшего обесценивания рубля, поскольку ее экономика борется с западными санкциями, введенными в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В этом году рубль обесценился более чем на 20% по отношению к доллару, превысив отметку в 100 рублей за доллар в августе. Это стало "психологическим порогом" для президента Владимира Путина, что заставило власти принять "паллиативные меры", - пишет газета со ссылкой на одного из банкиров.

"Это все равно, что наложить пластырь на гангрену", - прокомментировал он последние действия властей РФ.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что обязанностью каждого правительства является создание "благоприятных условий для своей валюты, поэтому мы создаем благоприятные условия для рубля".

"Рубль имеет абсолютный приоритет", - сказал Песков. Он добавил, что когда речь шла о выходе иностранных компаний, Россия руководствовалась "собственными интересами и выгодами".

Ограничения на вывод валюты пополнили растущий список критериев, которым должны соответствовать сделки, прежде чем они могут быть одобрены. Среди них - "добровольный" взнос в российский бюджет, недавно увеличенный с 10 до 15 процентов от суммы сделки, и продажа со скидкой в не менее 50 процентов от справедливой стоимости активов, добавляет издание.

Инвестиционный банкир, который недавно помог закрыть сделку стоимостью около 300 млн долл, рассказал, что правительственная комиссия РФ установила семидневный срок для завершения продажи и вывода средств, но покупатель не смог перевести более 20 млн долл в день.

"Простая математика показывает, что продавец не мог получить всю выручку от сделки", - добавил он.

Другой источник, который работал над несколькими выходами западных компаний из РФ, сказал, что правительственная комиссия РФ сообщила им, что существует неофициальный лимит в 500 млн долл, которые могут быть переведены за границу.

"Государство ввело контроль за движением капитала, не говоря об этом. Государство говорит: "Платить в евро или долларах не запрещено, просто это сложно". Вы сами решайте, выводить ли деньги в иностранной валюте, или в рублях, или вообще не выводить", - пояснил собеседник.

Министерство финансов России не ответило на запрос издания о комментариях.

Экономическая правда