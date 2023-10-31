Инфляция в еврозоне упала до минимума за два года на фоне спада экономики

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Инфляция в еврозоне опустилась до самого низкого уровня более чем за два года из-за сокращения экономики ЕС после повышения процентных ставок.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Так, потребительские цены в октябре выросли на 2,9% в октябре по сравнению с 4,3% в сентябре - экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 3,1%.

В отдельном отчете Евростат сообщил, что ВВП в третьем квартале снизился на 0,1%, что не соответствует прогнозам относительно стагнации, добавляет агентство.

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"Опубликованные данные показывают, что, хотя 10 последовательных повышений ставок Европейским центральным банком помогают вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%, они также негативно сказываются на домохозяйствах и компаниях, резко повышая стоимость кредитов.

В Германии химический гигант BASF SE объявил, что ожидает того, что продажи и прибыли в 2023 году будут ниже прогнозируемых, тогда как покупатели французской сети Carrefour продолжают переходить на более дешевые бренды.

Показатель ВВП резко контрастирует с данными США, которые на прошлой неделе сообщили о стремительном росте в период с июля по сентябрь, а также сумели снизить инфляцию", - добавляет Bloomberg.

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Отмечается, что самым слабым местом Европы является ее крупнейшая экономика, Германия, которая отчиталась, что производство сократилось на 0,1% в третьем квартале, а ВВП почти не рос в течение года.

Впрочем, Италии удалось избежать такой участи, в то время как Франция и Испания росли в течение трех месяцев до сентября.

"Экономики еврозоны несколько сокращается под тяжестью высоких процентных ставок, замедление внешнего спроса и длительного воздействия шока цен на энергоносители. Но экономика еще не падает со скалы.

В то же время, последние данные по инфляции свидетельствуют о заметном снижении базовой ставки и ослабление ценового давления в более широком смысле. Такая комбинация, вероятно, является примерно тем, что хочет видеть ЕЦБ. Шансы на еще одно повышение ставки в этом году сейчас очень низкие", - говорят экономисты.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая наблюдала за паузой в снижении ставок на прошлой неделе, сейчас видит подавленное производство.

"Экономика, вероятно, останется слабой до конца этого года. Но по мере снижения инфляции, дальнейшего восстановления реальных доходов домохозяйств и роста спроса на экспорт из еврозоны, экономика должна укрепиться в течение следующих лет", - заявила Лагард.

Экономическая правда