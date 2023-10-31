Минагрополитики ожидает снижения цен на овощи весной: эффект от реализации программы теплиц

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Министерство агрополитики ожидает первый эффект от реализации действующей с 2022 года грантовой программы садоводства и теплиц с весны следующего года.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого национального телемарафона.

По словами первого заместителя министра, украинские аграрии получили около 500 млн грн в виде грантов на закладку садов, ягодников, виноградников и строительство теплиц, по которым более 130 заявок поступило на соискание грантов по садоводству, 30 – теплицам.

"В целом, выдано положительное решение на выплату в виде грантов (на садоводство и закладку теплиц в 2023 году – ред.) на суму 590 млн грн. Благодаря этим грантам будет заложено около 2 тыс. га новых садов. Это существенная цифра, поскольку речь идет об интенсивном производстве. Кроме того, благодаря грантам будет создано около 40 га новых теплиц", - сказал он.

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Также, благодаря выданным грантам будет создано около 1200 новых постоянных и более 17,6 тыс. сезонных рабочих мест, в том числе для внутренне перемещенных лиц, в сельской местности.

Высоцкий сообщил, что наиболее популярными культурами у соискателей грантов на закладку садов были - голубика, яблоня и орех, на овощи – огурцы и томаты.

"У нас предусмотрена (для реализации грантовой программы – ред.) достаточно широкая палитра – более 10 культур, которые можно высаживать. Среди них есть и садовая земляника, и малина, и виноград, и облепиха, и слива, и черешня, и фундук – все, что позволяют выращивать наши климатические условия ", - подчеркнул Высоцкий.

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Говоря о выращивании в теплицах, замминистра отметил, что грантовая программа охватывает не только овощные культуры, но и ягоды, цветы, салаты.

Министерство аграрной политики, по словам Высоцкого, рассчитывает увидеть первый эффект от реализации действующей с 2022 года грантовой программы весной следующего года, поскольку спрос на нее со стороны аграриев был весьма высок.

"Это (…) немного нивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией. В предыдущие годы мы много импортировали их. Соответственно, цена зависела от обменного курса, логистических рисков. А тут свежая продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет ближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей", - заверил замминистра.