В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов

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В Украине презентовали интерактивную карту ветеранских бизнесов.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Цель проекта - усиление ветеранов через бизнес, поддержка их предпринимательской деятельности, адаптация ветеранов к мирной жизни.

На одной платформе собрали бизнесы, запущенные в разных регионах Украины, ветеранами и их семьями.

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"Любая юридическая форма и сфера деятельности бизнеса могут быть размещены на карте", - указано в сообщении.

На сегодня карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться.

Пока превалирует сфера питания. Набирает обороты сфера оборонно-промышленного комплекса.

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"Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильные знания, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям", - отмечают в Минветеранов.

С картой ветеранского бизнеса можно ознакомиться по ссылке.

В ведомстве отмечают, что из соображений безопасности бизнесы, которые работают близко к зоне боевых действий, не маркируются.

Инициаторами проекта выступили Украинский ветеранский фонд, агентство недвижимости ЛУН и сервис такси Uklon.