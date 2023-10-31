Испания хочет вмешаться в сделку Telefonica с Саудовской Аравией из-за нацбезопасности

Правительство Испании рассматривает возможность приобретения доли в Telefonica SA после того, как компания Саудовской Аравии Saudi Telecom объявила о планах стать крупнейшим акционером испанского телекоммуникационного оператора.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Испания анализировала план Saudi Telecom приобрести почти 10% акций Telefonica за 2,1 млрд евро.

Правительство требовало от саудовской компании, которая контролируется суверенным фондом королевства, получить специальное разрешение на приобретение такого большого пакета акций, поскольку Telefonica поставляет продукцию для испанского военного и оборонного ведомства.

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В сентябре исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес заявил, что будет защищать национальную оборону и безопасность.

"Мы также гарантируем, что любые иностранные инвестиции не будут превышать пределы, которые предусматривают чрезмерное влияние на стратегические компании или доступ к критически важным технологиям", - сказал Санчес.

Saudi Telecom еще не подала официального запроса на получение разрешения от правительства. Если он получит зеленый свет, покупка акций сделает Saudi Telecom крупнейшим акционером Telefonica.

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Сейчас правительственная корпоративная холдинговая группа SEPI еще не приняла окончательного решения.

Напомним:

Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро.