США планируют исключить ряд африканских стран из торговой программы

Президент США Джо Байден заявил о намерении прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центральноафриканской Республики в торговой программе "Акт об африканском росте и возможностях" (AGOA).

Об этом сообщает Reuters.

Африканская программа содействия торговле была запущена в 2000 году, и предоставляет экспортерам из стран, отвечающих критериям, беспошлинный доступ к американскому рынку. Срок действия программы истекает в сентябре 2025 года, и уже сейчас ведутся дискуссии о том, стоит ли ее продлевать и на какой срок.

Зато африканские правительства и промышленные группы настаивают на досрочном 10-летнем продлении программы без изменений, чтобы успокоить бизнес и новых инвесторов, которые могут иметь беспокойство относительно будущего AGOA.

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Отмечается, что на такой шаг лидер США решился из-за постоянных нарушений международно признанных прав человека со стороны Центральноафриканской Республики и Уганды. Байден также подчеркнул, Нигер и Габон не достигают постоянного прогресса в защите политического плюрализма и верховенства права.

"Несмотря на интенсивное взаимодействие между США и ЦАР, Габоном, Нигером и Угандой, эти страны не смогли устранить беспокойство американского правительства относительно их несоответствия критериям предоставления AGOA", - отметил Байден.

Прогнозируется, что США намерены прекратить предоставление этим странам статуса бенефициаров в рамках AGOA с 1 января 2024 года.

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Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) подписали Меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки, Нигерия.