Инфляция в Германии замедлилась в октябре до самого низкого уровня за два года

reuters

Инфляция в Германии заметно снизилась в октябре - до 3%, упав до самого низкого уровня с августа 2021 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

При этом потребительские цены, гармонизированные для сравнения с другими странами ЕС, в сентябре выросли на 4,3% в годовом исчислении.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 4,3% в октябре с 4,6% в предыдущем месяце.

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По словам экономиста Commerzbank Ральфа Солвина, хотя общая инфляция, вероятно, еще больше снизится в первые несколько месяцев следующего года, базовая инфляция должна стабилизироваться на уровне около 3% самое позднее к весне.

"Мы ожидаем, что базовая инфляция останется значительно выше, чем хотелось бы ЕЦБ, в следующем году", - сказал Солвин.

Более высокая, чем прогнозируется, инфляция рассматривается центральными банками как один из основных рисков, поскольку она может продолжить кампанию ужесточения монетарной политики, удерживая процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени.

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Ожидается, что инфляция в еврозоне замедлится до 3,2% в октябре с 4,3% в сентябре, считают экономисты, опрошенные Reuters. Данные по инфляции будут опубликованы 31 октября.

Отдельные данные, опубликованные 30 октября, показали, что экономика Германии несколько сократилась в третьем квартале, поскольку крупнейшая экономика Европы продолжает страдать от слабой покупательной способности и высоких процентных ставок.

Валовой внутренний продукт упал на 0,1% в квартальном измерении. Опрос Reuters прогнозировал падение экономики на 0,3%.

"Немецкая экономика, похоже, останется в сумеречной зоне между незначительным сокращением и стагнацией не только в этом году, но и в следующем", - прогнозируют эксперты.

При этом сокращение в третьем квартале не считается чем-то чрезвычайным, поскольку Commerzbank ожидает, что немецкая экономика снова сократится в зимнем полугодии.

"Потребление вряд ли восстановится, как надеялись оптимисты", - сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Экономическая правда