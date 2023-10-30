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Минобороны выявило злоупотребление с вознаграждением военным более чем на 120 миллионов

Понедельник, 30 октября 2023, 20:10 - Анастасия Дячкина

Более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. В настоящее время идет работа над внесением изменений в правила начисления вознаграждения военным.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила запрещают командирам своих воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по усмотрению", – говорят в Минобороне.

В частности, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

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"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции вы показываете, пробелы для злоупотреблений закрываем", – подчеркнул заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

На данный момент Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы дополнительные вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и участвует в боевых действиях.

Напомним:

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В августе 2023 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения.

Основная задача законопроекта – военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.








Минобороны война выплаты
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