Минобороны выявило злоупотребление с вознаграждением военным более чем на 120 миллионов
Более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. В настоящее время идет работа над внесением изменений в правила начисления вознаграждения военным.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила запрещают командирам своих воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по усмотрению", – говорят в Минобороне.
В частности, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживает тех, кто под прямым огнем. Манипуляции вы показываете, пробелы для злоупотреблений закрываем", – подчеркнул заместитель Министра обороны Юрий Джигир.
На данный момент Министерство обороны консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы дополнительные вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и участвует в боевых действиях.
Напомним:
В августе 2023 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения.
Основная задача законопроекта – военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.