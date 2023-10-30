Кабмин намерен расширить круг плательщиков земельного налога 

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Кабмин намерен распространить земельный налог на земли природно-заповедного фонда.

Об этом говорится в законопроект №10198, уже зарегистрированном в Верховной Раде, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом.

На момент публикации текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

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Согласно сообщению, законопроект направлен на поддержание и обеспечение надлежащего уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и нормирование налоговой нагрузки на них.

Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

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