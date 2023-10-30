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Кабмин намерен расширить круг плательщиков земельного налога 

Понедельник, 30 октября 2023, 18:47 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Кабмин намерен распространить земельный налог на земли природно-заповедного фонда.

Об этом говорится в законопроект №10198, уже зарегистрированном в Верховной Раде, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. 

По его словам, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом.

На момент публикации текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

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Согласно сообщению, законопроект направлен на поддержание и обеспечение надлежащего уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и нормирование налоговой нагрузки на них.

Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

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земля налоги
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