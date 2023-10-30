Оккупанты собираются перевести "горячий" режим уже третий блок оккупированной ЗАЭС
Российские оккупанты намерены перевести в режим ""горячий останов" энергоблок №3 Запорожской АЭС, вопреки отсутствию лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ).
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы Госатомрегулирования Олега Корикова в эфире общенационального телемарафона.
"Оккупанты намерены собрать реактор энергоблока №3, который по состоянию на начало марта 2022 года находился в плановом ремонте", - заявил глава Госатомрегулирования.
По его словам, закрытие и сборка реакторной установки энергоблока №3, которая по условиям лицензии должна находиться в холодном состоянии и состоянии останова для ремонта, создает повышенный риск возникновения аварийной ситуации с радиационными последствиями. А фактическая недееспособность системы радиационного мониторинга на промышленной площадке ЗАЭС делает невозможным своевременное выявление вероятного радиационного инцидента.
Кроме того Кориков отметил, что на промышленной площадке ЗАЭС сегодня нет достаточного количества квалифицированного персонала, который способен качественно выполнять работы по сбору реакторной установки и контролировать качество выполняемых работ.
Таким образом, изменение состояния реакторных установок, как энергоблока №3, так и №4-5, является крайне опасным.
"На Запорожской АЭС, согласно условиям лицензий, все без исключения шесть энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. Нарушая условия лицензий Госатомрегулирования, оккупанты перевели энергоблоки № 4 и № 5 в горячее состояние, то есть разогрели до номинальных параметров", – напомнил глава ГИЯРУ.
Напоминаем:
В начале октября оккупанты на ЗАЭС с несоблюдением лицензии перевели очередной блок ЗАЭС в "горячий" режим.