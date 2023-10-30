Оккупанты собираются перевести "горячий" режим уже третий блок оккупированной ЗАЭС

Российские оккупанты намерены перевести в режим ""горячий останов" энергоблок №3 Запорожской АЭС, вопреки отсутствию лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы Госатомрегулирования Олега Корикова в эфире общенационального телемарафона.

"Оккупанты намерены собрать реактор энергоблока №3, который по состоянию на начало марта 2022 года находился в плановом ремонте", - заявил глава Госатомрегулирования.

По его словам, закрытие и сборка реакторной установки энергоблока №3, которая по условиям лицензии должна находиться в холодном состоянии и состоянии останова для ремонта, создает повышенный риск возникновения аварийной ситуации с радиационными последствиями. А фактическая недееспособность системы радиационного мониторинга на промышленной площадке ЗАЭС делает невозможным своевременное выявление вероятного радиационного инцидента.

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Кроме того Кориков отметил, что на промышленной площадке ЗАЭС сегодня нет достаточного количества квалифицированного персонала, который способен качественно выполнять работы по сбору реакторной установки и контролировать качество выполняемых работ.

Таким образом, изменение состояния реакторных установок, как энергоблока №3, так и №4-5, является крайне опасным.

"На Запорожской АЭС, согласно условиям лицензий, все без исключения шесть энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. Нарушая условия лицензий Госатомрегулирования, оккупанты перевели энергоблоки № 4 и № 5 в горячее состояние, то есть разогрели до номинальных параметров", – напомнил глава ГИЯРУ.

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Напоминаем:

В начале октября оккупанты на ЗАЭС с несоблюдением лицензии перевели очередной блок ЗАЭС в "горячий" режим.