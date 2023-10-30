Реестра ущерба, нанесенного РФ: Украина определилась с кандидатурами в совет организации 

Кабинет министров одобрил кандидатуры в члены Совета Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства №985 от 27 октября.

"Согласиться с предложением Министерства юстиции и представить на рассмотрение Конференции участников Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, кандидатуры Кирпы Юлии Сергеевны и Махинчука Виталия Николаевича для назначения членом Совета Реестра", - отмечается в документе.

В связи с чем, Министерству иностранных дел поручено сообщить исполнительному директору Реестра убытков о принятом решении.

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Юлия Кирпа известна как партнер, руководитель практики банковского и финансового права компании Aequo. На сайте компании утверждается, что Кирпа считается одним из лучших юристов на юридическом рынке Европы. О Виталии Махинчуке известно, что он является адвокатом и управляющим партнером адвокатского объединения "Гесторс". Реклама: Пробовал себя в политике. В частности, был членом политической партии "Единство Александра Омельченко".

Напоминаем:

В мае 2023 года саммит Совета Европы создал реестр для регистрации причиненного Украине ущерба как первый шаг к международному механизму предоставления компенсации жертвам российской агрессии.

Уже в момент создания 43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о своем намерении присоединиться к Реестру.