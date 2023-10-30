Все разделы
Укр / Рус

Реестра ущерба, нанесенного РФ: Украина определилась с кандидатурами в совет организации 

Понедельник, 30 октября 2023, 17:31 - Лия Ильченко

Кабинет министров одобрил кандидатуры в члены Совета Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом говорится в распоряжении правительства №985 от 27 октября.

"Согласиться с предложением Министерства юстиции и представить на рассмотрение Конференции участников Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины, кандидатуры Кирпы Юлии Сергеевны и Махинчука Виталия Николаевича для назначения членом Совета Реестра", - отмечается в документе.

В связи с чем, Министерству иностранных дел поручено сообщить исполнительному директору Реестра убытков о принятом решении.

Реклама:

Юлия Кирпа известна как партнер, руководитель практики банковского и финансового права компании Aequo.

На сайте компании утверждается, что Кирпа считается одним из лучших юристов на юридическом рынке Европы.

О Виталии Махинчуке известно, что он является адвокатом и управляющим партнером адвокатского объединения "Гесторс".

Реклама:

Пробовал себя в политике. В частности, был членом политической партии "Единство Александра Омельченко".

Напоминаем:

В мае 2023 года саммит Совета Европы создал реестр для регистрации причиненного Украине ущерба как первый шаг к международному механизму предоставления компенсации жертвам российской агрессии.

Уже в момент создания 43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о своем намерении присоединиться к Реестру.

Россия война Украина
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Россияне продолжают оказывать влияние на гемблинг в Украине: власти обращаются к опыту Лас-Вегаса - СМИ 30 октября 2023, 14:16
ЕЦБ продолжает давить на банки с целью ослабления их связей с РФ 30 октября 2023, 13:34
В ЕС поддержали использование доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины 27 октября 2023, 19:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте