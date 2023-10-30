Кабмин опубликовал новые изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми учебные транспортные средства теперь будут обозначать по-новому.

Это предусмотрено постановлением от 27 октября 2023 г. № 1128, которое обнародовано на "Правительственном портале".

Так, теперь транспортные средства, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки не "Учбовий транспортний засіб", а "Навчальний транспортний засіб".

Соответственно букву "У" черного цвета меняют на букву "Н" черного цвета.

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В приложении 4 к Правилам дорожного движения опознавательный знак "Учебное транспортное средство" заменили таким знаком:

Постановление № 1128 от 27 октября 2023 года вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Напоминаем:

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Предыдущие изменения в Правила дорожного движения Кабмин внес 20 октября 2023 года. Эти изменения предусматривают, что включать фары вне населенных пунктов нужно круглый год, а не только в осенне-зимний сезон.