Фонд гарантирования вкладов 15 ноября выставит на аукцион один из самых дорогих лотов

15 ноября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже одного из самых дорогих лотов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на почти 10,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"На онлайн торги выставлены связанные между собой и с акционерами банка активы АО "ЗЛАТОБАНК". Начальная цена лота - почти 10,6 млрд грн. В лот включены активы, которые частично находятся в залоге Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования обратили внимание, что на продажу выставлены права требования по кредитам, а не залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от должника возврата средств, в частности путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

Реклама:

В составе лота выставлена доля корпоративных прав в уставном капитале ООО "Торгово-Логистический Комплекс "Арктика", а также дебиторская задолженность и права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами.

"Все контрагенты, а следовательно и включенные в состав лота активы связаны между собой, в частности, имеют общее обеспечение (недвижимость, поручительство др.) по кредитам, общих учредителей и местонахождение заемщиков", - отметили в ФГВФЛ.

Обеспечением по кредитам выступают объекты недвижимости в Киеве и области, транспорт, оборудование, товары в обороте, а также имущественные права на долю в уставном капитале одного из заемщиков.

Реклама:

Включенные в состав лота активы уже неоднократно выставлялись на торги, но не нашли своих покупателей.

Торги состоятся по "голландской модели" аукциона, на понижение цены, во время которого начальная стоимость лота автоматически пошагово снижается. Далее происходит этап закрытых ценовых предложений: другие участники могут предложить более высокую цену. В конце концов победителем становится тот, кто предложил больше всех.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение об отнесении "Златобанка" к категории неплатежеспособных в феврале 2015 года.

После ряда судебных тяжб с акционерами банка, которые попытались начать процедуру банкротства банка, Нацбанк банк добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве, что позволило продолжить его ликвидацию "Златобанка".