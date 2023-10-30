МХП, Кернел, Порошенко-младший: кому принадлежат самые прибыльные агрокомпании Украины

Половину из топ-10 аграрных бизнесов в Украине составляют предприятия группы МХП, также в перечень попали представители группы Кернел и бизнес Порошенко-младшего.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

За 2022 год совокупный доход компаний, которые, согласно Индексу Опендатабота, попали в топ-10 в агросфере, увеличился на 27% и составил 97,65 млрд грн.

Ровно половина компаний из топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе "МХП", основанной Юрием Косюком. Речь идет о "Винницкой птицефабрике", "Мироновская пф", "Зернопродукт МХП", "НПФ "Урожай"" и "Орель-лидер".

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Именно на эти предприятия приходится львиная доля совокупного дохода топа компаний по показателям прошлого года - 65% или 63,2 млрд грн. Все 5 компаний в 2022 году получили больший доход по сравнению с 2021, а их совокупный доход увеличился почти в 1,5 раза.

Лидер группы неизменен два года подряд - речь идет о "Винницкой птицефабрике". В прошлом году доход предприятия увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с 2021: с 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А наибольший прирост дохода за год в 2022 наблюдается у компании "НПФ "Урожай" - аж в 2,6 раза. Так, если в 2021 году предприятие заработало 2,24 млрд грн, то уже в 2022 - 5,81 млрд грн. Благодаря этому только за год "НПФ "Урожай"" поднялось с 19 позиции рейтинга в 2021 аж на 6 позицию в 2022.

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Еще 2 компании из топа - "Дружба-Нова" и "Энселко агро" - принадлежат к финансово-промышленной группе Кернел, основанной Андреем Веревским. Доля этих предприятий в совокупном доходе агротопа 2022 года составила 12%.

В 2022 году совокупный доход этих компаний уменьшился на 14%: с 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Наиболее заметно - аж на 28% - сократились доходы "Дружба-Нова", из-за чего компания потеряла 3 позиции рейтинга, впрочем оставалась в топ-10. Зато доход "Энселко агро" незначительно увеличился - на 2%.

Еще одна компания из топ-10 в сфере агро получила меньший доход в 2022 году и переместилась со 2 позиции на 3-ю в 2022 году. Это Лебединский семенной завод, принадлежащий к группе компаний LNZ Group, основанной Дмитрием Кравченко. Доля предприятия в совокупном доходе агротопа уменьшилась с 18% в 2021 до 14% в 2022.

Также в аграрный топ-10 Индекса Опендатаботу вошла компания "Подолье", которая входит в группу компаний Укрпроминвест, принадлежащую Алексею Порошенко. Доход этой компании увеличился на 27% в 2022 году по сравнению с 2021.

Еще один бизнес - "Аграрная компания 2004", которая входит в группу VITAGRO (Сергей Лабазюк) - в течение 2022 года увеличила свой доход на 44%.

Зато некоторые компании в течение первого года полномасштабной войны потеряли свои позиции и выбыли из топ-10. Речь идет о:

"АПК-ИНВЕСТ", принадлежащей Борису Колесникову, доход которой сократился на 21% в 2022 году по сравнению с 2021. Компания переместилась с 10 позиции в 2021 на 19 в 2022 году

"ПК "Заря подилля", которая входит в группу компаний Укрпроминвест (Порошенко Алексей Петрович). Доход предприятия в прошлом году в 2022 году сократился почти на четверть (23%), и с 7 позиции рейтинга компания опустилась на 15.