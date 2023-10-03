Объемы отправлений из Украины выросли до более 90% от довоенного уровня – "Укрпочта"

Объемы отправлений посылок из Украины выросли до более 90% от довоенного уровня, а основной генератор импорта - Китай.

Об этом во время форума "Будущее украинского экспорта", который проводит ЭП, заявил гендиректор "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"Сейчас немножко больше 90% (от довоенного уровня), а тот процент, что мы потеряли, это украинцы, в частности женщины, которые переехали в Польшу, и теперь даже если товар считается украинским, он отправляется, к сожалению, не из Украины.

Но, тем не менее, я считаю, что это достаточно классный показатель во время войны, учитывая оккупацию части территории", - заявил Смелянский.

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Относительно импорта он заявил, что ситуация несколько иная: по его словам, основной генератор импорта - Китай.

"Да, есть определенное проседание, до 50-60% - мы потеряли часть территорий, часть людей", - пояснил руководитель "Укрпочты".

Экономическая правда

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