За восстановлением разрушенного россиянами жилья теперь можно наблюдать онлайн в 3D

Глобальная инициатива по восстановлению Украины UNITED24 и IT-компания ЛУН запустили совместный онлайн-проект, который позволяет наблюдать за восстановлением разрушенного россиянами жилья в 3D-формате.

Сделано это для того, чтобы люди, которые делают пожертвования на восстановление Украины, могли наглядно наблюдать, как реализуются конкретные проекты, сообщили ЭП в UNITED24.

Проект расположен по ссылке.

"Для нас очень важно дать возможность донорам отовсюду - от Канады до Австралии, от Литвы до Франции - следить за строительством. Каждый человек, который пожертвовал для Украины хоть один доллар, хоть миллион, сможет почувствовать причастность к нашей истории благодаря проекту UNITED24 и ЛУН", - пояснила координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

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Отмечается, что благодаря IT-компании ЛУН удалось запустить мониторинг строек, который позволяет просматривать прогресс в восстановлении домов.

Собственные фотокорреспонденты проекта регулярно ездят снимать объекты.

"В своей работе они используют приложение с запатентованной технологией. Каждый дом фотографируют с одинакового ракурса для лучшей динамики мониторинга. На основе снимков с дрона создают 3D-модели домов в их актуальном состоянии", - сообщают в UNITED24.

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На странице проекта можно также узнать больше о самом доме, прочитать истории жителей, увидеть на интерактивной карте место, где он находится, и благодаря 3D-модели лучше понять масштабы разрушения и необходимость поддержки.

Сейчас на средства, которые собирает платформа UNITED24, восстанавливают 18 многоквартирных домов на Киевщине. Теперь прочитать истории их жителей и наблюдать за прогрессом можно благодаря мониторинговому проекту IT-компании ЛУН.

На эти дома UNITED24 должен собрать 719 000 000 гривен. Продолжается сбор на 5 домов. До полной суммы не хватает 28 369 770 гривен.

В общем, благодаря донорам платформы, со всего мира пока на восстановление перечислено 638 935 400 гривен.

Еще более 50 миллионов уже собрано на счету Министерства инфраструктуры.

К сбору UNITED24 присоединились десятки международных компаний, амбассадоры платформы, частные доноры. Так, средства на восстановление двух домов в Ирпене перечислил модный дом Balenciaga. Еще три дома получат новую жизнь благодаря личным сборам амбассадоров UNITED24: боксера Александра Усика, режиссера Мишеля Азанавичуса и теннисистки Элины Свитолиной.

"Мы ни минуты не задумывались над предложением UNITED24 помочь. Каждый из нас в этой войне стремится быть вовлеченным на пути к победе, невозможно сидеть сложа руки. Эмоционально очень тяжелый опыт", - говорит Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН.

Напоминаем:

Экономическая правда совместно с компанией EY в Украине (Ernst & Young) также запустили спецпроект "Відбудова України", в котором специалисты EY делятся своим мнением о восстановлении Украины.