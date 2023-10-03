ВАКС арестовал комплектующие для вертолетов российской компании на 5,5 миллиона долларов

Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности конфисковал активы российского оборонного предприятия ПАО "Роствертол" почти на 5,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

ВАКС удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины продукции российского предприятия ПАО "Роствертол", а именно партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для Ростовской компании по контракту от 2011 года.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 5,5 млн дол.

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В СБУ отметили, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса России, производящего вертолеты для оккупационных группировок.

Россияне надеялись получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году до начала вторжения. Однако контрразведчики СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ.

После конфискации продукции СБУ будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.

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Напоминаем:

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на подсанкционного гендиректора российской авиакомпании "223-летний отряд" Минобороны РФ Юрия Великоклада.