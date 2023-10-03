Фигурант коррупционных расследований по "Большому строительству" до сих пор регулярно бывает в ОП - BIHUS

Бизнесмен Юрий Голик, который был фигурантом коррупционного расследования по "Большому строительству", до сих пор регулярно посещает Банковую, хотя не имеет никакой должности в ОП, а компания "Будинвестинжиниринг", которую связывали с Голиком, продолжает получать миллионы на все то же эксплуатационное содержание дорог.

Это показало новое расследование, проведенное BIHUS Info.

Как утверждают расследователи, Голик ездит в Офис Президента как на работу, хотя и делает это непублично.

В подтверждение расследователи показали, как автомобиль Голика в августе 2023 года регулярно ездит в правительственный квартал, проезжал блокпост без остановки и проверки. Зафиксировали также и самого Голика, который выходит из этого авто.

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При этом, сам Голик на вопрос журналистов, посещал ли он офис Президента и с какой целью, прямого ответа не дает. И отмечает, что "Офис Президента может посещать кто угодно".

Журналисты напомнили, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Голик, не имея никакой официальной должности в ОП, стал "идеологом" самого масштабного и скандального проекта главы государства - "Большое строительство".

"Голик годами советовал, консультировал, подсказывал и помогал. Никакой конкретики, а бизнес приумножался. Удобно. А еще - никакой ответственности", - отмечают журналисты.

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"Он был консультантом "Большого строительства", а сам себя называл его "идеологом"", - отмечают журналисты.

С Голиком ассоциировались все скандалы вокруг "Большого строительства".

"Это и создание так называемого "Картеля" - закрытого клуба дорожных компаний, которые все крупнейшие тендеры начали разыгрывать между собой, это и местами просто сумасшедшие наценки. Журналисты искали, находили, доказывали, показывали, но имя консультанта Голика появлялось исключительно в статьях и сюжетах, а не в уголовных производствах", - говорится в расследовании.

Один из крупнейших скандалов вокруг "Большого строительства" был связан с деятельностью компании "Будинвестинжиниринг" - компании, которая появилась в Днепре вместе с приходом на должность председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Это был давний партнер Голика, с которым они вместе работали в холдинге УМХ.

В Днепропетровской ОГА Голик стал советником Резниченко, и сразу компания "Будинвестинжиниринг" начала получать крупные заказы в рамках президентского проекта, консультантом которого и был Голик.

За два года, утверждают в BIHUS Info, эта фирма набрала подрядов на сумму около 8 млрд грн. После же начала полномасштабного вторжения "Стройинвестинжиниринг" получил на эксплуатационное содержание дорог Днепропетровской области 1,5 млрд грн.

Журналисты нашли связь между "Будинвестинжинирингом" и Голиком.

Оказалось, что одна из соучредителей компании - Яна Хланта и является давней подругой Резниченко. При этом журналисты обнаружили факты совместного полета за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После выхода расследования делом занялись САП и НАБУ. Детективы провели ряд обысков, пришли даже с обыском и к Голику.

"Но дальше все как-то странно пошло, фитнес-тренер (Яна Хланта) лишилась своей доли в компании, Ризниченко, хоть и с огромным опозданием, подал заявление на увольнение и исчез из поля зрения", - говорится в расследовании.

Но компания "Будинвестинжиниринг" продолжает получать миллионы на все тоже эксплуатационное содержание дорог. Свежий платеж поступил буквально 13 сентября.

А сам Голик "хвастается своими велопрогулками и время от времени даже катается за границу и регулярно ездит на Банковую".

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