Эксперты проанализировали, что изменилось в Реестре коррупционеров, пока он был закрыт

С начала полномасштабного вторжения в Реестре коррупционеров, который был закрыт с начала войны, резко уменьшилось количество новых дел.

Такую статистику выявил анализ данных Реестра, которую осуществили эксперты платформы открытых данных Опендатабот.

На момент открытия Реестра 28 сентября 2023 года в нем в целом содержалось 44,7 тысячи дел о коррупции и коррупционерах.

Однако за полтора года войны в Реестр было занесено в 1,6 раза меньше дел, чем в довоенном 2021 году.

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Так, за весь 2022 год перечень пополнился 2585 делами, а за 9 месяцев текущего года добавилось 1586 нарушений. Для сравнения, в 2021 году количество дел в Реестре достигло рекордных 6850 нарушений.

Чаще всего в перечень попадали за нарушение требований финансового контроля, конфликт интересов и взяточничество.

За выявленные нарушения коррупционеров, в основном, штрафовали. Зато есть и приговоры с реальным сроком за решеткой и конфискацией имущества.

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Среди коррупционеров есть такие, которые внесены в Реестр два или более раз из-за длительного процесса рассмотрения их деяний в различных судебных производствах. Также есть лица, совершившие два или более коррупционных правонарушений.

В целом наибольшее количество фигурантов внесено в Реестр из-за нарушения требований финансового контроля - в частности, в 84% случаев это касается несвоевременного представления деклараций.

Вторая по распространенности причина - нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В Реестре зафиксировано 4663 таких случаев.

Топ-3 причин, по которым люди попадают в Реестр коррупционеров, замыкает взяточничество - из-за предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу в Реестре оказались 4606 человек.

Сейчас в 2044 делах в Реестре отсутствует квалификация правонарушения - поэтому они исключены из общего перечня причин.

Как наказывают коррупционеров в Украине

Чаще всего фигурантов реестра коррупционеров штрафуют - такое наказание применено в 33 908 делах. Стоит отметить, что в 56% или 19043 случаях эти штрафы составляют 850 грн.

Второй по распространенности вид наказания - лишение свободы. За решетку попало 3285 коррупционеров, из них 346 получили так называемые "условные" сроки. Замыкает топ-3 конфискация имущества - этот вид наказания применен только в 1377 делах.

Наиболее распространенная практика наказаний - комбинирование нескольких видов ответственности. В частности, речь идет о наложении штрафа и конфискация или штраф и лишение права занимать определенные должности.

Напоминаем:

28 сентября в Украине был вновь открыт Реестр коррупционеров. Этот набор данных был закрытым с начала большой войны.

Для того, чтобы Реестр снова стал открытым, из него было убрано место работы и должность лиц, которые были осуждены за коррупционные действия.

В Реестре коррупционеров собрана информация с 2010 года - однако за этот "стартовый" год зафиксировано лишь 9 коррупционных нарушений. Полноценно перечень заработал с 2011 года.

Количество дел о коррупции, зафиксированных в Реестре, начало активно расти с 2018 года - тогда за год количество выявленных нарушителей выросло в 1,7 раза.

Лица, попадающие в Реестр коррупционеров, находятся в перечне бессрочно. Сейчас в Украине есть только несколько причин, по которым человека могут исключить из этого списка:

отмена приговора постановлением суда

вынесение оправдательного приговора

восстановление пропущенного срока на апелляционное обжалование

отмена постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение

распорядительный документ или судебное решение об отмене распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания;