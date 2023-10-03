В Украине может появиться новый вид помощи, который будет зависеть от дохода семьи

В 2024 году в Украине может появиться новый вид помощи – унифицированная гарантированная социальная помощь, которая будет зависеть от базового дохода семьи.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум составляет более 6 тысяч гривень.

"Что мы хотим сделать, чтобы его отвязать от этих тягостных факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать? Просто переформатируем нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи", – пояснила министр.

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По словам Жолнович, этот проект закона уже прорабатывают в центральных органах исполнительной власти, и она надеется на скорейшее представление его в Верховную Раду.

В реальности система начисления будет выглядеть примерно так: Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тех же 6 тыс. грн, потому что если человек проживает сам, то он должен тратить средства на все базовые нужды.

"Если есть семья из трех человек - мама, папа, ребенок, то мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это, конечно, 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это лицо с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это также 100%", - добавила глава Минсоцполитики.

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То есть в зависимости от категории человеку будут считать 100% или 70% базового дохода.

"Тогда составляем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", - добавила Жолнович.

Будет ли введен такой базовый доход и гарантированная базовая социальная помощь уже в 2024 году, министерша спрогнозировать не берется, поскольку непонятно как законопроект пройдет через парламент.

"Если бы прошел быстро, то с июля 2024 можно было бы это вводить", - подытожила она.

Напоминаем:

Согласно проекту государственного бюджета, минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривень, также планируется индексация пенсий.