На соцсеть X Маска подали иск о нарушении торговой марки

Маркетинговое агентство X Social Media подало иск на X Corp Илона Маска, в котором утверждает, что новое название соцсети нарушает его торговую марку, содержащую "Х".

Об этом сообщает Reuters.

В иске X Social Media утверждается, что X Corp, владелец которой Илон Маск начал ребрендинг с Twitter на X в июле, может вызвать путаницу потребителей.

Это дело является первым из многочисленных споров по торговым маркам с компанией Маска по букве "X", обычно используемой в технологическом брендинге.

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Агентство отмечает, что буква "X" включена в сотни федеральных торговых марок, принадлежащих компаниям, в том числе Microsoft и Meta Platforms.

X Social Media из Виндермира, штат Флорида, — рекламное агентство, специализирующееся на судебных процессах по массовому ущербу. Джейкоб и Розанна Малгербы основали агентство в 2015 году, чтобы связать жителей Флориды с адвокатами после разлива нефти Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

В иске сказано, что агентство использует название "X Social Media" с 2016 года и владеет покрывающей его федеральной торговой маркой. Также агентство заявило, что инвестировало более 400 миллионов долларов в рекламу в Facebook, чтобы охватить потенциальных клиентов.

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Компания заявила, что ребрендинг Twitter уже запутал клиентов и повлек потерю прибыли.

"За короткое время X Corp овладела своим влиянием в социальных сетях, маркетинговых ресурсах и общей национальной популярностью, чтобы доминировать в восприятии потребителями своего знака "X", — говорится в иске.

X Social Media обратился в суд с просьбой заставить компанию Маска прекратить использование имени "X" и потребовал возмещения неопределенной суммы.

Напоминаем:

Генеральный директор X (Twitter) Линда Яккарино считает, что социальная сеть может выйти на прибыль в начале 2024 года.